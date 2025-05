Bimba con tosse deceduta dopo biopsia | nessun colpevole La mamma | “È morta una bimba non un giocattolo”

Elena, una bimba di 11 anni, è tragicamente deceduta dopo una biopsia ai polmoni presso l'ospedale Regina Margherita di Torino. Nonostante l'assenza di colpe mediche accertate, la madre della ragazza vive un profondo dolore e mistero intorno alla perdita della figlia. La procura ha archiviato il caso, lasciando interrogativi senza risposta e una comunità in lutto.

Elena, 11 anni, è morta lo scorso luglio al Regina Margherita di Torino dopo una biopsia ai polmoni. La procura ha archiviato l’indagine: non ci sarebbero eventuali colpe mediche da accertare con un processo. Il dolore della madre: “Resterà per sempre un mistero. Nessuno è mai venuto a chiederci scusa per cosa è successo"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Bimba con tosse deceduta dopo biopsia: nessun colpevole. La mamma: “È morta una bimba, non un giocattolo”

Approfondimenti da altre fonti

Santa Maria a Vico, bambina di sei anni muore per un malore: sequestrate salma e cartelle cliniche; Tragedia a Marcianise: bimba di 6 anni muore in ospedale dopo malore. 🔗Cosa riportano altre fonti

Bimba con tosse deceduta dopo biopsia: nessun colpevole. La mamma: “È morta una bimba, non un giocattolo” - Elena, 11 anni, è morta al Regina Margherita di Torino dopo una biopsia ai polmoni. La procura ha archiviato l’indagine: non ci sarebbero eventuali colpe mediche da accertare con un processo. Il ... 🔗Da fanpage.it

Muore a 11 anni dopo una biopsia, tutto archiviato. La mamma: "È morta una bimba, non si è rotto un giocattolo" - Nelle parole di Sinicropi si intrecciano sofferenza, amarezza e delusione. “Nessuno è mai venuto a chiederci scusa per cosa è successo. Se lo avessero fatto, la nostra sofferenza non sarebbe diminuita ... 🔗today.it scrive

Bimba con la tosse morì al Regina Margherita, per il tribunale non ci sono responsabilità - Aveva 11 anni Elena Agiurgioaie, la bimba di Chieri morta lo scorso luglio all’ospedale Regina Margherita. Sulla sua morte, dopo una querela della famiglia e un esposto dell’ospedale, la procura di ... 🔗Riporta torino.repubblica.it

La nonna scambia lo spray per la tosse con l’insetticida: bimba di 17 mesi morta avvelenata