Billy Elliot apre oggi la rassegna CineSpeyer Poi pellicole su guerra doping e dittature

Oggi prende il via la quarta edizione di CineSpeyer, la rassegna di docufilm e film d'animazione ai giardini Speyer. A inaugurare l'evento sarà "Billy Elliot", seguito da film selezionati dai giovani del Centro Giovani Quake. In programma anche opere su temi attuali come guerra, doping e dittature, che invitano a una riflessione profonda su questioni sociali controverse.

Al via la quarta edizione di CineSpeyer, la rassegna di docufilm e film d’animazione ai giardini Speyer che sarà anticipata da due film al Centro Giovani Quake scelti dai giovani frequentatori del centro. Due serate al Quake, centro giovani di via Eraclea 2, alle 18: oggi sarà proiettato Billy Elliot, con regia di Stephen Daldry. Il 3 giugno Sognando Beckham (regia Gurinder Chadha). Serate ai Giardini Speyer, alle 21 del 10 giugno: Io, la mia famiglia Rom e Woody Allen - documentario del 2009 di Laura Halilovicen, a cura di Sguardi in Camera e Mir Sada; venerdì 13 giugno War on Education, con regia di Stefano Di Pietro, a cura di Malva, associazione Ucraini di Ravenna... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Billy Elliot apre oggi la rassegna CineSpeyer. Poi pellicole su guerra, doping e dittature

