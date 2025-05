Billie Eilish trionfa agli American Music Awards come miglior artista dell' anno

Billie Eilish conquista il prestigioso titolo di miglior artista dell'anno agli American Music Awards, secondo quanto riportato dai media statunitensi. La giovane pop star ha superato una competitiva lista di candidati, tra cui nomi di spicco come Taylor Swift, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter e Morgan Wallen, affermando ulteriormente il suo talento e il suo impatto nella musica contemporanea.

Billie Eilish è stata premiato come miglior artista dell'anno agli American Music Awards (Ama). Lo riportano i media Usa. La cantante pop americana si è aggiudicata il riconoscimento più importante degli Ama superando altri candidati come Taylor Swift, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Morgan Wallen e Zack Bryan. Gracie Abrams ha vinto come miglior artista emergente. Sza si è aggiudicata i premi di miglior artista femminile R&B e miglior canzone R&B per 'Saturn'. Becky G è stata nominata miglior artista latina femminile...

