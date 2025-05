BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Finalmente Italia! Vince Scaroni Pellizzari esalta!

La tappa italiana del Giro d’Italia ha finalmente regalato emozioni forti, con Scaroni che conquista la vittoria a San Valentino, seguito da Fortunato. Pellizzari, in una performance straordinaria, ha staccato i favoriti sull'ultima salita, mentre i big Carapaz e Yates lottano per il rosa, mentre Tiberi e Ayuso cedono. Un episodio epico che segna una svolta nel prestigioso evento ciclistico.

Arriva, finalmente, la tappa tricolore del Giro d’Italia. Scaroni primo e Fortunato secondo arrivano in parata a San Valentino al termine di una tappa emozionante ed epica. Pellizzari stacca tutti i big sull’ultima salita, del Toro resiste, Carapaz e Yates “vedono” il rosa, crollano Tiberi e Ayuso... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Finalmente Italia! Vince Scaroni, Pellizzari esalta!

