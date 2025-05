Bike sharing gratuito a Firenze l’iniziativa continua fino a dicembre

FIRENZE – La mobilità sostenibile a Firenze fa un ulteriore passo avanti: il bike sharing gratuito, inizialmente sperimentale e riservato agli abbonati al Trasporto Pubblico Locale, è stato prorogato fino a dicembre 2025. Grazie al grande successo riscontrato, il Comune continua a promuovere l'uso della bicicletta come alternativa eco-friendly per gli spostamenti in città.

FIRENZE – La città spinge sull’acceleratore della mobilità sostenibile: l’iniziativa che offre il bike sharing gratuito agli abbonati al Trasporto Pubblico Locale (Tpl) è stata un successo tale da spingere il Comune a prorogarla fino a dicembre 2025. Quella che era nata come una sperimentazione da concludersi a giugno, si è trasformata in un pilastro della mobilità cittadina, premiando i fiorentini che scelgono la bici. I numeri parlano chiaro: oltre 25mila pass gratuiti sono stati scaricati dagli abbonati TPL, un dato che testimonia l’entusiasmo e la grande risposta dei cittadini. E non solo: il bike sharing fiorentino ha registrato un aumento del 18% dei viaggi nei primi quattro mesi del 2025 rispetto all’anno precedente, con una media di circa 7mila spostamenti al giorno... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

