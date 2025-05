Bignami Emergenza abitativa frutto di una serie di scelte sbagliate

L'emergenza abitativa in Italia è il risultato di decisioni errate che hanno ostacolato la rigenerazione e la riqualificazione degli spazi urbani. Secondo Galea, queste scelte hanno impedito la creazione di soluzioni efficaci per affrontare le attuali esigenze abitative, evidenziando l'urgenza di intervenire per migliorare le condizioni abitative nei territori.

ROMA (ITALPRESS) – “L’emergenza abitativa è frutto di una serie di scelte sbagliate che hanno impedito di realizzare interventi di rigenerazione e riqualificazione che consentirebbero di restituire ai territori ambiti importanti per soddisfare le emergenze abitative in essere”. Lo ha affermato Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, a margine del Consiglio Nazionale Fiaip. Nel corso del suo intervento aveva criticato quelli che aveva definito “eco radical chic” sull’occupazione del suolo. xl5mca1sat Unlimited News - Notizie dal mondo... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Bignami “Emergenza abitativa frutto di una serie di scelte sbagliate”

