Biennale Arte si prosegue con il progetto di Koyo Kouoh

La Biennale Arte 2026, in programma a Venezia dal 9 maggio al 22 novembre, continua con il progetto elaborato dalla curatrice Koyo Kouoh, scomparsa recentemente. In accordo con la famiglia e il suo team, l'evento onorerĂ la sua visione artistica, promettendo un'edicola culturale di grande valore per il panorama contemporaneo.

Venezia, 27 mag. (askanews) – La Biennale Arte 2026 si terrĂ dal 9 maggio al 22 novembre sulla base del progetto concepito dalla curatrice Koyo Kouoh, improvvisamente scomparsa il 10 maggio scorso. D’accordo con la famiglia e il suo team di lavoro, la Biennale ha deciso di proseguire sulla strada intrapresa e oggi è stato annunciato il titolo: “In Minor Keys”, scelto dalla stessa curatrice, il cui lavoro verrĂ portato avanti dai suoi piĂą stretti collaboratori: le advisor Gabe Beckhurst Feijoo, Marie Helene Pereira e Rasha Salti; l’editor-in-chief Siddhartha Mitter; e l’assistente Rory Tsapayi. A Ca’ Giustinian la squadra ha reso omaggio a Kouoh, in una cerimonia commovente e sentita... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Su questo argomento da altre fonti

Civitanova, continua il progetto biennale sull’autismo: formazione e inclusione al centro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Biennale Arte, si prosegue con il progetto di Koyo Kouoh - Venezia, 27 mag. (askanews) – La Biennale Arte 2026 si terrà dal 9 maggio al 22 novembre sulla base del progetto concepito dalla curatrice Koyo Kouoh, improvvisamente scomparsa il 10 maggio scorso. D’ ... 🔗Lo riporta askanews.it

La Biennale Arte 2026 di Venezia sarà come una sinfonia di artisti - Presentata la mostra del prossimo anno dedicata alle Arti Visive curata da Koyo Kouoh, scomparsa improvvisamente a maggio 2025 ... 🔗Riporta living.corriere.it

Svelato il tema della Biennale Arte 2026 ideato da Koyo Kouoh. Anche se è scomparsa la curatrice sarà lei - Nonostante la sua scomparsa, rimane Koyo Kouoh la curatrice della Biennale Arte di Venezia 2026, ispirata al concetto musicale di “chiave minore” ... 🔗Segnala artribune.com

Biennale Arte 2022 - Opening