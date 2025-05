biennale arte 2026 il progetto di koyo kouoh come un sussurro

Nell'ambito della Biennale Arte 2026, il progetto di Koyo Kouoh, intitolato "In Minor Keys", emergerà come un omaggio alla sua visione artistica, nonostante la sua tragica scomparsa avvenuta il 10 maggio. Guidato dal team che ha collaborato con lei, l'evento promette di esplorare profondi temi di espressione e identità, lasciando un segno indelebile nel panorama culturale veneziano.

Venezia, 27 mag. (askanews) - La Biennale Arte 2026 si terrà nel segno del progetto della curatrice Koyo Kouoh, nonostante la sua improvvisa scomparsa il 10 maggio scorso. Si intitolerà "In Minor Keys" e verrà portata avanti dal team di persone che hanno lavorato con Kouoh per concepite la sua Biennale. In una cerimonia che è stata anche un omaggio alla curatrice africana, il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco ha racontato che cosa si è deciso di fare dopo la tragica notizia. "Il suo gesto - ha detto il presidente - è quello di un pensatore che, giusto nel titolo è esplicitato, sussurra, anche da un altrove... 🔗 Leggi su Quotidiano.net