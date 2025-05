Biblofestival fa tappa a Boltiere e Levate

Biblofestival conclude il mese di maggio con due imperdibili eventi a Boltiere e Levate. Venerdì 30, grandi e piccini sono invitati a scoprire la storia “Buono come il pane” raccontata da Erewhon, alle 17 in piazza del Vo. Una festa di colori e parole che si ripeterà a giugno, regalando emozioni e nuove avventure letterarie.

Ultimo appuntamento del mese di maggio di Biblofestival, per poi riprendere a giugno. Venerdì 30 maggio la vivace e colorata manifestazione aspetta grandi e piccini agli appuntamenti in programma a Boltiere e Levate. Alle 17 a Boltiere Erewhon racconta la storia “Buono come il pane” in piazza del Volontariato o, in caso di maltempo, al Centro Civico “Aldo Moro” in via Don Giulio Carminati 4. Protagonista del racconto è Molli. La sua nonna era capace di preparare un pane morbido come un abbraccio, con un profumo di buono che lentamente usciva dal forno e sembrava di vederlo. Ora che è grande e la sua nonna non c’è più, Molli vuole provare a rifare quel pane... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Biblofestival fa tappa a Boltiere e Levate

