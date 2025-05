Biblioteca Bellini una festa di colori e creatività con i progetti delle scuole catanesi

La Biblioteca Bellini di Catania ha ospitato una vivace giornata dedicata ai progetti artistici delle scuole locali, trasformandosi in un'esplosione di colori e creatività. I lavori realizzati dai piccoli studenti hanno arricchito gli spazi della biblioteca, celebrando l'arte e il rispetto per l'ambiente, e coinvolgendo la comunità in un evento che ha messo in mostra il talento e l'immaginazione dei giovani artisti.

Una festa di colori, disegni e opere artistiche realizzate dai piccoli studenti delle scuole cittadine ha impreziosito i locali della Biblioteca Bellini di via Spagnolo per un'intera giornata. Le esposizioni hanno coronato le attività progettuali all’insegna dell’arte, e del rispetto per... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Biblioteca Bellini, una festa di colori e creatività con i progetti delle scuole catanesi

