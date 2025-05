Biasin rivela | Inzaghi? Ad Appiano c’è uno scenario che nessuno vuole considerare

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha svelato scenari inaspettati riguardo al futuro di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, evidenziando possibili sviluppi che potrebbero coinvolgere l'Arabia Saudita. Nel suo articolo, Biasin analizza le opzioni di Inzaghi e le implicazioni per la squadra nerazzurra, rivelando un tema che pochi sembrano voler considerare. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni.

Fabrizio Biasin, il giornalista ha parlato così del futuro di Simone Inzaghi, tra Inter e Arabia: le sue dichiarazioni. Nell'edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro di Simone Inzaghi, tra Inter e Arabia. LE PAROLE DI BIASIN – Il grande tema del giorno è relativo al futuro di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro al quarto anno sulla panca beneamata che dopo la finale col Psg dovrà ragionare sul prolungamento del contratto. Dice così: «Il futuro? La società mi conosce bene, forse voi meno. Ho ricevuto proposte dall'Italia, dall'estero, dall'Arabia. Ma in questo momento sarebbe folle pensare a quello...

Cosa riportano altre fonti

CON L'INTER A ZERO TITOLI IL RESPONSABILE È INZAGHI?