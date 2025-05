Bianca Berlinguer mostra in diretta tv l’inferno di Gaza senza censure | è polemica

Durante l'ultima puntata di “È sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer ha scatenato una intensa polemica trasmettendo immagini senza censure dell'inferno di Gaza. Queste sequenze dure e crue, presentate con l'intento di rivelare la realtà della striscia, hanno colpito profondamente il pubblico, scatenando dibattiti accesi sul ruolo dei media e sull'etica della rappresentazione dei conflitti.

Le immagini trasmesse durante l'ultima puntata di "È sempre Cartabianca" hanno lasciato senza fiato. Un contenuto duro, crudo, senza filtri, che la conduttrice Bianca Berlinguer ha scelto di mandare in onda con un'intenzione ben precisa: mostrare la realtà della striscia di Gaza così com'è, senza edulcorazioni né censure. Una decisione che ha scosso pubblico e critica, ma che riflette l'orientamento di un giornalismo italiano che, dopo mesi di assordante silenzio sull'argomento, sempre più spesso, rivendica il diritto – e il dovere – di raccontare ciò che accade nei luoghi di conflitto con verità e rigore...

