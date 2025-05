Bevande senza autorizzazione nonostante la diffida | sigilli per noto locale del centro scatta la chiusura definitiva

Un noto locale nel centro di Firenze è stato chiuso definitivamente dopo essere stato sorpreso a servire bevande senza autorizzazione, nonostante una diffida. Oltre a questa violazione, il locale aveva anche installato tavolini abusivi all'esterno, portando così all'intervento della polizia municipale e all'imposizione dei sigilli, come comunicato da Palazzo Vecchio.

Non potevano servire bevande perché il locale era privo dell’autorizzazione: non solo lo facevano, ma avevano anche collocato dei tavolini abusivi all'esterno. Una situazione che ha fatto scattare i sigilli da parte della polizia municipale, come reso noto da Palazzo Vecchio nelle scorse ore... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Bevande senza autorizzazione nonostante la diffida: sigilli per noto locale del centro, scatta la chiusura definitiva

