La finale di Conference League si avvicina, con Betis e Chelsea pronte a dar vita a un confronto emozionante. Dopo il trionfo del Tottenham in Europa League, gli occhi sono ora puntati su questa competizione, dove la lotta per il titolo si intensifica. Analizziamo il pronostico, con focus su un possibile under e le dinamiche che potrebbero influenzare l'esito dell'incontro.

La settimana scorsa è stato il Tottenham a festeggiare nel cielo di Bilbao, alzando al cielo un’ Europa League storica per il club, ma ora spazio alle altre due competizioni europee. Mercoledì 28 aprile dedicato alla Conference, che cerca un nuovo proprietario dopo Roma, West Ham e Olympiakos, e a giocarsi il trofeo allo Stadio Municipale di Breslavia, alle 21:00, Betis e Chelsea, in una finale che può fare da ciliegina sulla torta ad una stagione positiva per entrambe. Squadra estremamente costante quella spagnola, che per il 5° anno consecutivo conferma il piazzamento europeo e, già tramite il campionato, si è guadagnata il ritorno in Europa League... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Betis-Chelsea, il pronostico della finale: scatto per la Conference, ma Under e non solo prevalgono

