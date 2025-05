Betis-Chelsea di Conference League in tv | guida completa alla finale Orario e dove vederla

La finale di Conference League si avvicina: il 27 maggio 2025, il Betis sfiderà il Chelsea al Wroclaw Stadium di Breslavia. Dopo aver superato rispettivamente Fiorentina e Djurgarden in semifinale, le due squadre sono pronte a dare il massimo. Scopri l'orario e come seguire l'evento in TV nella nostra guida completa!

Roma, 27 maggio 2025 – Ci siamo: è tutto pronto per la finale di Conference League tra il Betis e il Chelsea. Le due squadre si sono qualificate alla finale dopo aver eliminato rispettivamente la Fiorentina e il Djurgarden in semifinale e ora si contenderanno il trofeo al Wroclaw Stadium di Breslavia, in Polonia. La grande assente sarà proprio la viola di Palladino, che soltanto ai supplementari ha abbandonato la competizione e non potrà giocare la finale per il terzo anno consecutivo: a sollevare al cielo il trofeo sarà una tra i blues di Enzo Maresca e gli uomini di Pellegrini. In Liga, il Betis ha chiuso al sesto posto, che gli garantisce la partecipazione alla prossima Europa League, mentre il Chelsea in Premier League si è classificato in quarta posizione, che vale la partecipazione alla prossima Champions League... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Betis-Chelsea di Conference League in tv: guida completa alla finale. Orario e dove vederla

