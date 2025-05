Betis Bartra | Stiamo scrivendo la storia vi svelo il nostro segreto

In vista della finale di Conference League, Marc Bartra, difensore del Betis, ha condiviso emozioni e segreti durante una conferenza stampa. Con forte determinazione, ha rivelato l’importanza di questa partita e come la squadra stia scrivendo la propria storia. Scopriamo insieme le sue riflessioni e le aspettative per l'incontro decisivo.

Le parole di Marc Bartra, difensore del Betis, in conferenza stampa in vista della finale di Conference League. Tutti i dettagli Marc Bartra, allenatore del¬†Betis, ha parlato in conferenza stampa in vista della¬†finale di¬†Conference League. FINALE¬†‚Äď ¬ęHo fatto una breve passeggiata con la mia famiglia e abbiamo visto molti tifosi del Betis. Sono molto felici ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Betis, Bartra: ¬ęStiamo scrivendo la storia, vi svelo il nostro segreto¬Ľ

