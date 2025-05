Besanino bloccato per il maltempo | treni fermi e forti ritardi

Martedì mattina, i viaggiatori della Brianza hanno vissuto disagi a causa del maltempo che ha bloccato il Besanino. Forte temporale e caduta di rami sui binari hanno causato ritardi e interruzioni nella circolazione dei treni, con Trenord che ha comunicato l'impossibilità di proseguire tra diverse stazioni. I pendolari si sono trovati a fronteggiare una mattinata difficile a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

Martedì mattina di disagi per i viaggiatori brianzoli che utilizzano il Besanino. A causa della caduta dei rami sui binari durante il forte temporale che questa notte si è abbattuto sulla Brianza "la circolazione della direttrice – comunica Trenord – è rimasta interrotta tra le stazioni di...

