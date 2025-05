Bernardini De Pace rapina in villa | massacrato il custode spaccano tutto

Un'azione criminoso inquietante si è verificata nella villa dell'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, dove tre banditi hanno fatto irruzione, aggredendo brutalmente il custode e devastando l'intero luogo. L'episodio ricorda il violento stile di "Arancia Meccanica" di Kubrick, evidenziando l'aumento della criminalità e il timore che pervade le residenze private. Le indagini sono già in corso per catturare i responsabili di questo atto inaudito.

Una azione criminale in stile Arancia Meccanica - il celebre film di Stanley Kubrick - nella villa di Annamaria Bernardini De Pace. Tre banditi sono entrati nella sua villa, hanno immobilizzato e massacrato di botte il custode. Poi hanno distrutto tutto quello che si sono trovati davanti. L'avvocato matrimonialista non si trovava in casa al momento dei fatti. Una volta che i tre uomini hanno fatto irruzione nella villa dell'avvocato, hanno cercato di ottenere informazioni sulla posizione della cassaforte e degli oggetti di valore. Poi, una volta trovata, l'hanno scassinata. Ma al suo interno non hanno trovato tutto quello che si aspettavano... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bernardini De Pace, rapina in villa: massacrato il custode, spaccano tutto

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rapina nella villa dell’avvocato Bernardini De Pace. Aggredito e malmenato il custode; Furto in stile “Arancia meccanica” nella villa dell’avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace; Banditi assaltano una villa ad Ameglia, picchiano il custode e svuotano la cassaforte; Castellammare, rapina a mano armata: arrestato 30enne. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Rapina nella villa di Annamaria Bernardini De Pace - Violenta rapina alla Villa delle rane e delle rose di Ameglia (La Spezia) che appartiene all'avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace. La rapina, secondo quanto si apprende da alcuni siti ... 🔗Si legge su ansa.it

Bernardini De Pace, rapina in stile “Arancia Meccanica” nella sua villa: la cassaforte "povera" scatena la furia dei ladri che picchiano il custode - Furto nella villa della matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace, 77 anni e ex suocera di Raoul Bova. Tre banditi armati sono entrati in ... 🔗Lo riporta msn.com

Rapina in stile “Arancia meccanica” nella villa dell’avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace: "Sconvolgente" - Rapina shock nella villa dell’avvocata Annamaria Bernardini de Pace , nota matrimonialista e giudice del programma televisivo Forum . L’episodio ... 🔗Scrive notizie.tiscali.it