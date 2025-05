Berlino | Togliere limiti di gittata alle armi a Kiev | Mosca | Decisione molto pericolosa

L'articolo esplora le recenti tensioni tra Berlino e Mosca riguardo alla decisione di rimuovere i limiti di gittata alle armi destinate a Kiev. Le dichiarazioni di Trump su Putin e la situazione in Ucraina si intrecciano con le notizie di un attacco dronistico ucraino contro un elicottero presidenziale russo, sottolineando una fase di crescente instabilità geopolitica e le implicazioni per il conflitto in corso.

Trump: "Putin è impazzito, la Russia cadrà se tenta di conquistare tutta l'Ucraina. Zelensky crea problemi ogni volta che parla". Mosca: "Bersaglio di droni ucraini nel Kursk l'elicottero su cui viaggiava il presidente russo"... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Berlino: "Togliere limiti di gittata alle armi a Kiev" | Mosca: "Decisione molto pericolosa"

Su questo argomento da altre fonti

Berlino: Togliere limiti di gittata alle armi a Kiev | Mosca: Decisione molto pericolosa; Guerra Ucraina, Merz: «Armi inviate a Kiev non hanno più limiti gittata». Mosca: «Decisione pericolosa». Trump; Ue: Lavoriamo a sanzioni per paralizzare l'economia russa; Russia avverte: rischi elevati se l’Europa elimina i limiti alla portata delle armi inviate all’Ucraina. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Berlino: "Le armi inviate a Kiev non avranno limiti di gittata", possibile colpire la Russia - La Germania annuncia che le armi a lungo raggio inviate a Kiev da Berlino, Londra, Parigi e Washington non hanno più limiti di gittata, sarà possibile quindi colpire posizioni militari in Russia. Imme ... 🔗Riporta informazione.it

Ucraina, stop limiti di gittata per le armi fornite e Kiev. Cremlino: "Pericoloso" - Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti hanno revocato le restrizioni sulla gittata delle armi fornite a Kiev ... 🔗msn.com scrive

Il cancelliere tedesco Merz: "Non ci sono più limiti alla gittata delle armi inviate a Kiev". Mosca: "Pericoloso" - Alta tensione tra Berlino e Mosca. La Germania, infatti, è vicina a dare il via libera all’invio all’Ucraina dei Taurus, missili da crociera con un raggio di 500 chilometri e una elevata precisione. A ... 🔗Si legge su informazione.it