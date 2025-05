Berlino | A Putin non interessa la tregua E Mosca | La pace? C' è bisogno di tempo | Perché Putin non rinuncia all' offensiva

In un contesto di tensioni sempre più acute, Berlino si interroga sulla reale intenzione di Putin riguardo a una possibile tregua. Secondo le fonti, Mosca non mostra interesse per i negoziati e l’idea di una pace duratura richiede tempo, mentre il Cremlino si dimostra distante dall’entusiasmo per un accordo. Le prospettive di dialogo sembrano rimandate, con Putin che potrebbe affrontare il tema della pace solo dopo l'autunno.

«Al Cremlino l'entusiasmo per il negoziato è vicino allo zero». Putin parlerà di pace soltanto dopo l'autunno... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Berlino: «A Putin non interessa la tregua». E Mosca: «La pace? C'è bisogno di tempo» | Perché Putin non rinuncia all'offensiva

Ne parlano su altre fonti

Trump-Putin, lunga telefonata, entrambi: Andata bene. Il presidente Usa: Trattative subito - Trump: Non è la mia guerra, sono qui per aiutare. Fantastico se ci fossero i colloqui in Vaticano. Ho chiesto a Putin di incontrarci; Ucraina, Putin respinge la tregua ora, ma è pronto a trattare la pace; Ucraina, chiamata Trump-Putin alle 16. Mosca: Via diplomatica, ma nessun incontro; Trump-Putin, la telefonata sulla guerra in Ucraina. Le ultime notizie. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Berlino, 'il tempo passa, senza tregua sanzioni a Mosca' - rispondendo a una domanda sulla reazione europea alla proposta di Zelensky di un incontro giovedì prossimo con Putin e sulla minaccia delle sanzioni se non vi sarà una tregua da oggi. 🔗Lo riporta ansa.it

Berlino, 'il tempo passa, senza tregua sanzioni a Mosca' - (ANSA) - BERLINO, 12 MAG - "Il nostro ... Zelensky di un incontro giovedì prossimo con Putin e sulla minaccia delle sanzioni se non vi sarà una tregua da oggi. "Abbiamo ancora 12 ore di questa ... 🔗Riporta msn.com

Putin, tregua solo nell'ambito di negoziati di pace - Nel riferire la conversazione telefonica con Donald Trump, Vladimir Putin ha fatto capire che la Russia non è interessata a un cessate il fuoco immediato. (ANSA) ... 🔗Segnala msn.com