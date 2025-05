Bergamo esplode una palazzina | sei feriti e una quarantina di evacuati

Un'esplosione devastante ha colpito una palazzina a Bagnatica, nei pressi di Bergamo, causando ferimenti e disagi. Sei persone sono rimaste ferite, con tre di esse in condizioni gravi, mentre una quarantina di residenti sono stati evacuati. L'incidente, attribuito a una fuga di gas, ha mobilitato i soccorsi e lasciato la comunità in stato di allerta.

Una palazzina è scoppiata a causa di una fuga di gas a Bagnatica (Bergamo). Il bilancio è di 6 feriti: tre codici rossi, due gialli e uno verde. I feriti più gravi sono una donna estratta dalle macerie e uno dei suoi figli: hanno riportato ustioni di secondo grado. Feriti (da codice giallo) anche il marito e l'altro figlio, oltre a una vicina di casa travolta da un muro: quest'ultima è grave. Ferita lieve anche un'altra vicina. L'edificio interessato dallo scoppio ha 10 appartamenti, tutti inagibili. Fuori casa una quarantina di persone... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, esplode una palazzina: sei feriti e una quarantina di evacuati

