Benzinaio ucciso durante una rapina Posti di blocco e caccia ai banditi in fuga

Un tragico episodio si è verificato ad Ardea, dove un benzinaio di 35 anni, di origine indiana, è stato ucciso durante una rapina presso il distributore Toil. L'evento, avvenuto oggi alle 12 in via delle Pinete, ha scatenato una vasta operazione di ricerca per catturare i banditi in fuga, con posti di blocco istituiti nella zona. La vittima ha reagito ai tentativi di furto, portando a conseguenze fatali.

Rapina finisce nel sangue ad Ardea dove un benzinaio è stato ucciso da un ladro. La tragedia si è verificata al distributore di carburanti Toil, in via delle Pinete, intorno alle 12 di oggi, martedì 27 maggio, in località Tor San Lorenzo. La vittima, un cittadino indiano di 35 anni, ha reagito a...

