Benzinaio ucciso a coltellate durante una rapina a Ardea vicino Roma

Un grave episodio di violenza ha scosso Ardea, vicino Roma, dove un benzinaio di 35 anni è stato fatalmente accoltellato durante una rapina. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in via delle Pinete, lasciando la comunità in stato di shock. Nonostante i tempestivi soccorsi del personale del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

AGI - Un 35enne dipendente di un distributore di carburanti Toil, è stato ucciso a coltellate nel corso di una rapina avvenuta questa mattina, poco prima delle 12, in via delle Pinete, a Tor San Lorenzo, nei pressi di Ardea. Disperato il tentativo di soccorrerlo da parte di personale del 118 intervenuto che ha tentato di tutto, per circa un'ora, di salvarlo sul posto ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo, di origini indiane, è morto. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Anzio che hanno avviato subito le indagini diramando le ricerche di due persone viste fuggire a bordo di una moto. Posti di blocco sono stati predisposti in tutta l'area... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Benzinaio ucciso a coltellate durante una rapina a Ardea, vicino Roma

ARRESTATO L'ASSASSINO DEL BENZINAIO