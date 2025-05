Benzinaio ucciso a coltellate durante una rapina a Ardea vicino Roma

Un tragico episodio di violenza ha scosso la comunità di Ardea, vicino Roma, dove un benzinaio di 36 anni, di origine bengalese, è stato ucciso a coltellate durante una rapina. Le indagini sono in corso e le telecamere di sorveglianza potrebbero fornire elementi chiave per identificare l'aggressore, che è arrivato in moto al distributore di carburanti intorno alle 12.

AGI - È stato accoltellato al torace il 36enne di origine bengalese, ucciso durante una rapina a Tor San Lorenzo, in via delle Pinete, vicino ad Ardea. Dalle immagini delle telecamere si vedrebbe un solo uomo arrivare al distributore di carburanti in sella a una moto, intorno alle 12, che poi lo ha colpito con la lama e gli ha portato via il portafogli con l'incasso prima di scappare portando con se' l'arma. In quel momento, secondo quanto si apprende, non c'erano altre persone al distributore. A quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima era il gestore e non un dipendente. Disperato il tentativo di soccorrerlo da parte di personale del 118 intervenuto che ha tentato di tutto, per circa un'ora, di salvarlo sul posto ma non c'è stato nulla da fare... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Benzinaio ucciso a coltellate durante una rapina a Ardea, vicino Roma

Cosa riportano altre fonti

Benzinaio ucciso a coltellate durante una rapina a Ardea, vicino Roma; Benzinaio ucciso durante una rapina, caccia all'assassino; Benzinaio ucciso a coltellate dopo una rapina al distributore; Ardea, benzinaio di 35 anni ucciso a coltellate durante una rapina al distributore. Criminali in fuga. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Benzinaio ucciso a coltellate durante una rapina a Ardea, vicino Roma - AGI - È stato accoltellato al torace il 36enne di origine bengalese, ucciso durante una rapina a Tor San Lorenzo, in via delle Pinete, vicino ad Ardea. Dalle immagini delle telecamere si vedrebbe un s ... 🔗Come scrive msn.com

Rapina al distributore di Ardea: benzinaio ucciso a coltellate. Si cercano due uomini fuggiti in moto - È successo alla Toil di via delle Pinete, a Tor San Lorenzo. La vittima è un bengalese di 36 anni. Le telecamere hanno ripreso tutto: un rapinatore lo ha accoltellato al torace, poi è fuggito con l’in ... 🔗Riporta quotidiano.net

Chi era Nahid Miah, il benzinaio 35enne rapinato e ucciso ad Ardea con una coltellata al torace - Da 4 anni ad Ardea, aveva già lavorato ad un distributore di viale Marconi e come cameriere a Conca d’Oro. Nahid Miah era sposato e aveva due bambini. Ardea è in lutto per la tragedia avvenuta oggi in ... 🔗Lo riporta fanpage.it

ARRESTATO L'ASSASSINO DEL BENZINAIO