Benzinaio ucciso a coltellate ad Ardea | è caccia a due rapinatori La moglie colpita da malore

Un tragico evento ha scosso Ardea, dove un benzinaio di 35 anni è stato ucciso a coltellate durante una rapina in un distributore di carburante. La vittima, un dipendente indiano del punto vendita Toil, potrebbe aver tentato di opporsi ai rapinatori. Nel caos, la moglie del benzinaio ha accusato un malore. Attualmente, le forze dell'ordine sono attivamente alla ricerca dei due assalitori.

