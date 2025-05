Benvenuta Invasione a Ivrea… se è invasione di libri!

Dal 30 maggio al 2 giugno, Ivrea ospita il tredicesimo “Festival della lettura”, un evento che celebra il potere dei libri e unisce tre città: Ivrea, Aosta e Chieri. Attraverso incontri e attività, il festival esplora diverse forme di lettura, coinvolgendo una comunità di appassionati lettori. Preparati a un'invasione di storie, parole e scoperte letterarie!

Dal 30 maggio al 2 giugno Ivrea (Torino) Tre città unite in un'unica comunità di lettrici e lettori, "declinando in ogni incontro il verbo 'leggere' in tutte le sue forme possibili: narrativa e saggistica, fumetto e giornalismo, illustrazione e teatro