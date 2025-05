Benevento la veglia e l' ultimo saluto a Francesco Pio il padre | Un addio senza clamori

A Benevento si è tenuta la veglia e l'ultimo saluto a Francesco Pio, un addio silenzioso e sobrio. Dopo un'attesa dovuta all'autopsia, la salma è stata restituita alla famiglia, prolungando i tempi del rito funebre. Un momento di raccoglimento e dolore che ha unito la comunità nel ricordo del giovane, strappato prematuramente alla vita.

Restituita nel pomeriggio di ieri la salma di Francesco Pio, dopo l'esame autoptico che si è protratto più del previsto. Si allungano così i tempi del rito funebre che, con... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Benevento, la veglia e l'ultimo saluto a Francesco Pio, il padre: «Un addio senza clamori»

