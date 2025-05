Benevento gran finale delle Assise del Giornalismo e della Storia | in scena Poesia en plein air

Il 30 maggio si chiude in grande stile la II Edizione delle Assise del Giornalismo e della Storia a Benevento, con un finale dedicato alla poesia en plein air. Diretto da Lucia Gangale, il festival promette una giornata ricca di letture, musica e passeggiate letterarie, celebrando la cultura e la narrazione in un contesto incantevole. Non perdere quest'ultimo appuntamento imperdibile!

Comunicato Stampa Il festival culturale diretto da Lucia Gangale si conclude il 30 maggio con letture, musica e passeggiate letterarie È tutto pronto per l'ultimo attesissimo appuntamento delle Assise del Giornalismo e della Storia – II Edizione, il Festival promosso.

