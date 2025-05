Belve torna stasera su Rai 2 | gli ospiti e le anticipazioni della quarta puntata martedì 27 maggio

Stasera su Rai 2, torna "Belve", il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. Nella quarta puntata, prevista per martedì 27 maggio alle 21.20, si parlerà con nuovi ospiti, tra cui Mario Balotelli. Scopriamo insieme le anticipazioni e i temi caldi che verranno affrontati durante il programma.

Nuovo appuntamento questa sera con Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Ecco chi saranno gli ospiti della puntata. Appuntamento questa sera alle 21.20 su Rai 2 con il programma di Francesca Fagnani, Belve. La trasmissione tornerà con tre nuovi ospiti: Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero, che torna dopo un'intervista finita male nel 2022. L'intervista a Mario Balotelli Ad aprire la puntata sarà Mario Balotelli, calciatore attaccante del Genoa e vicecampione d'Europa nel 2012 con la nazionale italiana. Il giocatore si è raccontato alla giornalista, sia come calciatore che come uomo; dal razzismo in campo e fuori, la sua professione, il gossip e l'essere padre di Pia, nata dalla relazione con Raffaella Fico... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Belve torna stasera su Rai 2: gli ospiti e le anticipazioni della quarta puntata, martedì 27 maggio

