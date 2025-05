Belve stasera su Rai 2 con Francesca Fagnani | anticipazioni e ospiti quarta puntata di martedì 27 maggio 2025

Questa sera, martedì 27 maggio 2025, torna su Rai 2 "Belve", il popolare programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. Nella quarta puntata della stagione, la Fagnani accoglierà tre nuovi ospiti, pronti a rispondere alle sue provocatorie domande, per un viaggio tra storie personali e curiosità inedite. Scopriamo insieme le anticipazioni su chi saranno i protagonisti della serata!

Questa sera, martedì 27 maggio 2025, torna su Rai 2 Belve, il programma di interviste ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Questa settimana altri tre ospiti si alterneranno nello studio di Rai 2 per rispondere alle domande irriverenti della conduttrice durante la puntata di stagione che andrà in onda questa sera. Vediamo chi sono. Belve con Francesca Fagnani su Rai 2: Anticipazioni e ospiti 27 maggio 2025. Belve, il seguitissimo format di interviste in onda su Rai 2, e con al centro domande pungenti, avrà come ospiti della prima puntata tre grandi personalità di spicco. Gli ospiti che si siederanno sul bollente sgabello per rispondere alle domande, anche irriverenti della Fagnani questa settimana saranno: Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero Conosciamo meglio gli ospiti... 🔗 Leggi su Superguidatv.it