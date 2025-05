Belve Massimo Ferrero manda Francesca Fagnani in tilt

Nella puntata del 27 maggio di "Belve", Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, ha scatenato il caos con le sue dichiarazioni frizzanti, mettendo Francesca Fagnani in difficoltà. L'imprenditore ha sorpreso la conduttrice, costringendola a prendere pause per riprendersi, mentre la conversazione prendeva direzioni inaspettate e coinvolgenti. Scopri di più su questo incontro travolgente.

(Adnkronos) – Massimo Ferrero manda in tilt Francesca Fagnani a Belve nella puntata del 27 maggio. L'imprenditore, ex presidente della Sampdoria, mette a dura prova la conduttrice, che deve fermarsi più volte per riprendere fiato dopo le risposte dell'ospite 'frizzante'. La situazione 'deraglia' quando Fagnani riferisce a Ferrero una frase detta dall'allenatore Marco Giampaolo. "Sono rancoroso . Nessun post correlato... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Belve, Massimo Ferrero manda Francesca Fagnani in tilt

Ne parlano su altre fonti

Belve, domani 27 maggio: Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Massimo Ferrero a Belve: "Il mio sogno? Volevo comprarmi la Roma" - L'ex presidente della Sampdoria è stato ospite di Francesca Fagnani su Rai2 regalando sorrisi alla conduttrice e al pubblico in studio ... 🔗Lo riporta corrieredellosport.it

Massimo Ferrero, il “Viperetta” a Belve: «Il mio sogno era comprare la Roma. Sono invidiatissimo, a 70 anni sono ancora di moda» - Massimo Ferrero, alias “Viperetta”, è il protagonista della puntata di martedì 27 maggio di Belve, il programma cult condotto da Francesca Fagnani su Rai2. Tra ... 🔗Come scrive ilmessaggero.it

Massimo Ferrero chi è, l'imprenditore oggi a Belve: esordi, vita privata e vicende giudiziarie - L’ex presidente della Sampdoria ripercorre una vita dalle mille sfaccettature e una carriera funestata dai crack finanziari ... 🔗Secondo msn.com

L'uscita dallo studio di Belve di Teo Mammucari - Belve 10/12/2024