Belve chi sono gli ospiti della nuova puntata di martedì 27 maggio | le anticipazioni delle interviste

Martedì 27 maggio, torna in prima serata su Rai2 "Belve" con Francesca Fagnani, pronta ad accogliere tre ospiti d'eccezione: il calciatore Mario Balotelli, l'attrice Lunetta Savino e l'imprenditore Massimo Ferrero. Scopri le anticipazioni delle interviste e i temi scottanti che verranno affrontati in questa nuova entusiasmante puntata.

Martedì 27 maggio va in onda una nuova puntata di Belve, in prima serata su Rai2. Francesca Fagnani avrà come ospiti in studio Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Belve, chi sono gli ospiti della nuova puntata di martedì 27 maggio: le anticipazioni delle interviste

Altre fonti ne stanno dando notizia

Belve, stasera in tv la nuova puntata: ospiti e anticipazioni; Belve 2025 su Rai 2: interviste ospiti stasera puntata 20 maggio; Belve, chi sono gli ospiti delle interviste di martedì 20 maggio: le anticipazioni; Belve, gli ospiti della nuova puntata con Francesca Fagnani. Le anticipazioni: Floriana interrogata sui colli di Roma. E Raz Degan: Faccio sesso spirituale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Belve, chi sono gli ospiti della nuova puntata di martedì 27 maggio: le anticipazioni delle interviste - Martedì 27 maggio va in onda una nuova puntata di Belve, in prima serata su Rai2. Francesca Fagnani avrà come ospiti in studio Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero. Martedì 27 maggio ... 🔗Da fanpage.it

Belve: anticipazioni e ospiti della puntata in onda martedì 27 maggio! - Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata di Belve di martedì 27 maggio, in onda come di consueto, su Rai 2 ... 🔗Lo riporta serial.everyeye.it

Belve, Mario Balotelli gela Raffaella Fico: c’entra la loro figlia Pia - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Scrive msn.com

Raz Degan: l'amore con Paola Barale - Belve 20/05/2025