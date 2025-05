Belve Benedetta Rossi | Trasgressioni? Devo fare la pennichella… E Fagnani risponde così

Nel programma "Belve", la celebre chef Benedetta Rossi ha condiviso un aneddoto personale, accennando alla necessità di "fare la pennichella". La sua risposta ha suscitato l'interesse di Francesca Fagnani, creando un momento di confronto che esplora le trasgressioni e le fragilità della vita quotidiana. Scopriamo insieme i retroscena di questa conversazione.

Ospite di Belve, la star della cucina in tv Benedetta Rossi ha risposto a una delle domande di Francesca Fagnani... 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Belve, Benedetta Rossi: “Trasgressioni? Devo fare la pennichella…”. E Fagnani risponde così

Altre fonti ne stanno dando notizia

Benedetta Rossi: Non avevo soldi, il vestito da sposa pagato 49euro”. E rivela la sua trasgressione; Benedetta Rossi a Belve: «Il mio vestito da sposa è costato 49 euro. Trasgressioni? Le pennichelle»; Benedetta Rossi a Belve: «Prima non avevo soldi. Il mio vestito da sposa? 49 euro». Poi confessa la sua “trasg; Benedetta Rossi e le rivelzioni shock sul matrimonio: si è sposata con un abito da meno di 50 euro!. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“La cucina la mia terapia”: Benedetta Rossi si apre e svela la sua trasgressione - Ospite a Belve con Francesca Fagnani, la food blogger Benedetta Rossi ha avuto modo di raccontarsi a 360° tra cucina, privato e non solo. 🔗Scrive msn.com

Benedetta Rossi a Belve: «Prima non avevo soldi. Il mio vestito da sposa? 49 euro». Poi confessa la sua “trasgressione” - Benedetta Rossi si racconta in un'intervista a “Belve”, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Rai2. La food influencer svela: «Ho cominciato a fare ... 🔗Come scrive corriereadriatico.it

Benedetta Rossi a Belve: «Il mio vestito da sposa è costato 49 euro. Trasgressioni? Le pennichelle» - Nella terza puntata di Belve, in onda questa sera su Rai 2, la food influencer Benedetta Rossi si racconta a Francesca Fagnani: «Tanti vorrebbero stare al posto mio, non si spiegano la mia popolarità ... 🔗Segnala msn.com