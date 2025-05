Belve anticipazioni Lunetta Savino | Le attrici devono aspettare di essere fidanzate col regista per avere ruoli importanti

Nel recente episodio di "Belve", Lunetta Savino ha affrontato le sfide del settore cinematografico per le donne, rivelando che spesso le attrici devono intraprendere relazioni con registi per ottenere ruoli di rilievo. Ha inoltre riflettuto sull'impatto del suo iconico personaggio Cettina in "Un Medico in Famiglia", descrivendo le complessità e le pressioni che ne sono derivati.

A Belve Lunetta Savino ha parlato della difficoltà che ha riscontrato nel suo settore per il mondo femminile, ma anche di come il ruolo di Cettina, ad Un Medico in Famiglia, è risultato, a volte, ingombrante

