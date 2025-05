Belve 2025 | le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata 27 maggio

Stasera, 27 maggio 2025, torna su Rai 2 Belve, il programma cult di Francesca Fagnani. In questa quarta puntata, gli ospiti promettono conversazioni intense e rivelazioni sorprendenti. Scopriamo insieme le anticipazioni e i nomi degli ospiti che arricchiranno la serata in prima visione. Non perdere l'appuntamento!

Belve 2025: le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata, 27 maggio, Francesca Fagnani, Rai 2. Questa sera, martedì 27 maggio 2025, va in onda la quarta puntata della nuova stagione di Belve, il programma cult condotto da Francesca Fagnani e in onda su Rai 2 in prima visione e in prima serata dal 22 aprile 2025 alle ore 21.20. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Belve 2025: le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata, 27 maggio

Le notizie più recenti da fonti esterne

Belve, stasera in tv la nuova puntata: ospiti e anticipazioni; Belve 2025 su Rai 2: interviste ospiti stasera puntata 20 maggio; Belve, chi sono gli ospiti delle interviste di martedì 20 maggio: le anticipazioni; Belve: ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di martedì 20 maggio!. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Quanto costa il vestito di Francesca Fagnani a Belve: le anticipazioni sul look della quarta puntata - Cosa indosserà questa sera, nella quarta puntata di Belve, Francesca Fagnani? Le anticipazioni con tutti i dettagli del look, chi ha firmato l'abito e ... 🔗Riporta fanpage.it

Belve, ospiti e anticipazioni di martedì 27 maggio 2025: le interviste di Francesca Fagnani - Questa sera su Rai 2 torna “Belve”, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero tra i primi ospiti. Martedì 27 maggio 2025 alle 21.20 su Rai ... 🔗Scrive msn.com

Belve, stasera in tv la nuova puntata: ospiti e anticipazioni - L'ospite più atteso della nuova puntata di "Belve" è senza dubbio Mario Balotelli, che si presenta con inedita e disarmante sincerità. Ammette che avrebbe potuto fare di più, ma non si crogiola nei ri ... 🔗today.it scrive