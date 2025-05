belpasso investe sul futuro due asili nido per una città più moderna e a misura di famiglia

Belpasso apre le porte al futuro con l'avvio dei lavori per la costruzione di due nuovi asili nido. Queste strutture, situate nel Centro Urbano e a Piano Tavola, garantiranno un totale di 96 posti per la prima infanzia, rispondendo così a una storica necessità della comunità. Un passo importante verso una città più moderna, accogliente e a misura di famiglia.

