Belluzzo di Fuori dal coro aggredito dai borseggiatori a Venezia

Lunedì scorso, una troupe della trasmissione "Fuori dal coro" di Rete 4 è stata aggredita da un gruppo di borseggiatori a Venezia, mentre documentava fenomeni di criminalità nella storica laguna. L'incidente è avvenuto nei pressi del teatro La Fenice e ha coinvolto sei aggressori. La presenza del comitato "Cittadini non distratti" sottolinea l'importanza della sicurezza in una delle città più visitate al mondo.

Stavano girando un servizio sui borseggi in laguna, erano i giornalisti della troupe della trasmissione "Fuori dal coro" di Rete 4 e sono stati aggrediti lunedì, vicino al teatro La Fenice di Venezia. Quattro uomini e due donne. C'erano anche i "Cittadini non distratti", quelli del comitato... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Belluzzo di "Fuori dal coro" aggredito dai borseggiatori a Venezia

Approfondimenti da altre fonti

Belluzzo di Fuori dal coro aggredito dai borseggiatori a Venezia; Troupe Fuori dal Coro aggredita da un borseggiatore vicino alla Fenice. L'operatore Belluzzo: «Preso per il co; «Troupe Fuori dal Coro aggredita da un borseggiatore vicino alla Fenice: l'operatore Massimo Belluzzo preso pe; Troupe Fuori dal Coro aggredita da un borseggiatore vicino alla Fenice. L'operatore Belluzzo: «Preso per il co. 🔗Cosa riportano altre fonti

«Troupe Fuori dal Coro aggredita da un borseggiatore vicino alla Fenice: l'operatore Massimo Belluzzo preso per il collo da un rumeno» - VENEZIA - «Aggredita da un borseggiatore la troupe di Fuori dal Coro»: è quanto denunciano giornalisti e operatori ... 🔗Riporta msn.com

Belluzzo di "Fuori dal coro" aggredito dai borseggiatori a Venezia - L'operatore della troupe della trasmissione di Rete 4 stava facendo un video, c'erano anche i "Cittadini non distratti" e la consigliera di Municipalità, Monica Poli. «Gli stessi del pestaggio al came ... 🔗veneziatoday.it scrive

Degrado a Firenze, “aggredita troupe di giornalisti di Fuori dal coro” - Firenze, 13 gennaio 2025 – "Aggredita una troupe tv della trasmissione Fuori dal Coro a Firenze", lo rende noto con un comunicato la segretaria comunale della Lega, Barbara Nannucci. 🔗Riporta lanazione.it