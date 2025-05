Belgio Italia Under 17 | dove vederla orario e probabili formazioni

Scopri tutto ciò che c'è da sapere su Belgio-Italia Under 17, match fondamentale degli Europei di categoria. Nell'articolo analizziamo le ultime notizie sulle formazioni, l'orario della partita e dove seguirla in diretta. Non perdere le probabili formazioni e i dettagli che rendono questa sfida imperdibile per gli appassionati di calcio giovanile.

Belgio Italia Under 17: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv La gara valevole per gli Europei Under 17: Belgio Italia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni BELGIO UNDER 17 (4-3-3): Brughmans; De Kimpe, Jonkers, Gielen, Wins; De Wannemacker, ...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Belgio-Italia Under 17, dove vederla: Rai, sito FIGC o Vivo Azzurro TV? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Europeo, Azzurrini impeccabili: 2-1 in rimonta al Belgio. Favo: Ci tenevano a chiudere il girone a punteggio pieno; Europeo U17: Inacio ribalta il Belgio. Giovedì la semifinale contro il Portogallo; Dove vedere Italia Belgio Under 17 tv streaming: guardala in diretta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Italia Under 17 prima nel girone agli Europei: 2-1 al Belgio, Inacio show. Giovedì semifinale col Portogallo - Dal 2-1 al Belgio al remake dell'ultima finale con il Portogallo: l'Italia Under 17 di Favo protagonista all'Europeo di categoria. Chi è il talento Inacio. 🔗Segnala sport.virgilio.it

Italia Under 17, 2-1 al Belgio e in semifinale da prima del girone: ora il Portogallo - L`Italia Under 17 fa en plein e si qualifica da prima del suo raggruppamento alle semifinali dell`Europeo di categoria in corso in Albania. Dopo aver superato all`esordio. 🔗calciomercato.com scrive

Europeo U17: Inacio ribalta il Belgio. Giovedì la semifinale contro il Portogallo - Gli Azzurrini campioni in carica vanno subito sotto, ma rimontano con una doppietta del figlio di Pià. Ora a Tirana per centrare la finalissima, l'altra sfida è Belgio-Francia ... 🔗Scrive gazzetta.it

Highlights: Belgio-Italia 1-2 | Under 17 EURO 2025