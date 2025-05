Beautiful | album emozionante per Ridge e Brooke intrighi crisi e ripresa di Eric

Scopri le ultime novità di Beautiful in onda dal 1° al 7 giugno, dove intrighi e crisi si intrecciano in storie coinvolgenti. L'attenzione si focalizza su Ridge e Brooke Logan, il cui legame attraversa momenti di intensa emozione, mentre Eric affronta nuove sfide. Non perdere gli sviluppi sorprendenti che terranno col fiato sospeso tutti gli appassionati della soap opera!

Le novità della settimana per le puntate di Beautiful, in onda dal 1° al 7 giugno, puntano i riflettori su diverse dinamiche intricate e sorprendenti, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati. Tra le storie in evidenza, quella di Ridge e Brooke Logan riserva un momento carico di emozione e nostalgia. Il personaggio maschile sorprenderà la sua . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Beautiful: album emozionante per Ridge e Brooke, intrighi, crisi e ripresa di Eric

