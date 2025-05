Beautiful 28 maggio 2025 | Liam si scontra con Hope e Thomas in un turbine familiare intenso

Il 28 maggio 2025, "Beautiful" promette un episodio ricco di emozioni, con Liam, Hope e Thomas al centro di un conflitto familiare avvincente. Le anticipazioni rivelano che i rapporti tra i protagonisti si intensificheranno, conducendo a sorprese inaspettate per i fan della soap di Canale 5. Scopriamo insieme le dinamiche e le svolte che segneranno questa puntata cruciale.

Le anticipazioni riguardanti l'ultima puntata di Beautiful promettono sviluppi intensi e sorprese inaspettate per i fan della soap di Canale5. Nell'episodio in onda il 28 maggio 2025, si assisterà a una svolta nei rapporti tra i personaggi principali, in particolare per Liam e Hope, i cui destini prenderanno una piega decisamente complicata.

