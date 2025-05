Beatles | Barry Keoghan si prepara al progetto sulla band con un intenso bootcamp

Barry Keoghan, star irlandese di "Saltburn", svela i dettagli del suo intenso bootcamp per il progetto sui Beatles, diretto da Sam Mendes. Intervenuto al Fastnet Film Festival in Irlanda, l'attore ha condiviso il suo metodo per entrare nei panni di Ringo Starr, svelando il suo approccio unico per rendere omaggio a uno dei membri iconici dei Fab Four.

La star irlandese di Saltburn ha raccontato in che modo si sta avvicinando al progetto sui Fab Four ideato e diretto da Sam Mendes. Barry Keoghan ha partecipato al Fastnet Film Festival in Irlanda e ha parlato del metodo di avvicinamento che ha messo in atto per prepararsi ad interpretare Ringo Starr nei prossimi film dedicati alla leggendaria band. L'attore di Saltburn ha confessato di essere nel bel mezzo di un bootcamp da 17 settimane, per poter raggiungere un livello adatto al ruolo che gli è stato affidato da Sam Mendes. Il bootcamp di Barry Keoghan per i Beatles "Siamo immersi nel training da circa 16 o 17 settimane... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Beatles: Barry Keoghan si prepara al progetto sulla band con un intenso bootcamp

