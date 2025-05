Beach litter 2025 i rifiuti più gettonati sulle spiagge

Nel 2025, le spiagge di Fiumicino continuano a combattere contro l'invasione dei rifiuti, con il fenomeno del marine litter che si fa sempre più preoccupante. Nonostante le numerose operazioni di pulizia, plastica e altri materiali inquinanti persistono sulle coste e nei mari, rappresentando una delle principali minacce per l'ambiente marino e la salute degli ecosistemi costieri.

Fiumicino – Ancora troppi e di ogni genere. E non bastano le innumerevoli operazione di pulizia perché i rifiuti continuano ad invadere le spiagge. I n particolare si chiamano marine litter e vengono disseminati non solo sulle coste ma anche in mare e restano una delle più grandi minacce ambientali con la quale dobbiamo fare i conti a livello globale e locale. Si perché se da una lato le acque di Fiumicino sono considerate “eccellenti” il fenomeno dell’abbandono rifiuti non risparmia il nostro litorale. La minaccia principale va dal rifiuti più grande (plastica, vetro, materiale da costruzione) a quello più piccolo (mozziconi di sigaretta e cotton fioc)... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it © Cdn.ilfaroonline.it - “Beach litter 2025”, i rifiuti più gett(on)ati sulle spiagge

