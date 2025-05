B&B Tar del Lazio annulla obbligo check-in di persona voluto dal Viminale

Il Tar del Lazio ha annullato l’obbligo di check-in di persona imposto dal Viminale per i B&B, dichiarando la decisione una vittoria per la legalità e il buon senso. Con il progresso della tecnologia, il divieto di strumenti come il self check-in risulta obsoleto e inadeguato nel contesto attuale del settore delle locazioni brevi.

Il Tar del Lazio annulla l’obbligo di check-in di persona per i B&B. “La decisione del Tar del Lazio è una vittoria della legalità e del buon senso: nel 2025 è folle pensare di vietare strumenti tecnologici che permettono il self check in appartamenti destinati alle locazioni brevi. Ora non solo il Ministero dell’Interno ma anche i Comuni che hanno seguito quella strada saranno costretti ad una retromarcia”. Così Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e Ceo di ApartmentsFlorence, commenta la sentenza con cui il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della Federazione associazioni ricettività extralberghiera, annullando la circolare del Ministero dell’Interno che imponeva ai gestori di strutture ricettive l’obbligo di identificare gli ospiti di persona e non solo attraverso sistemi digitali o da remoto... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - B&B, Tar del Lazio annulla obbligo check-in di persona voluto dal Viminale

