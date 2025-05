Bayesian affondamento non dovuto da tromba d’aria marina ma da violente raffiche di vento discendenti chiamate ‘downburst’ – LO STUDIO dell’Università di Bologna

Un recente studio condotto da un team dell'Università di Bologna, insieme a varie istituzioni meteorologiche, rivela che l'affondamento dello yacht Perini Navi non è stato causato da una tromba d'aria marina, come inizialmente ipotizzato, ma da violente raffiche di vento discendenti, note come 'downburst'. Questa scoperta mette in luce la potenza e i rischi associati a eventi meteorologici estremi.

Lo Yacht Perini Navi sarebbe stato colpito da violente raffiche discendenti generate da un temporale. Lo studio è firmato da un team dell’Università di Bologna, CNR-ISAC, ItaliaMeteo, Arpae e PRETEMP “Non è stata una tromba marina”, come inizialmente ipotizzato, a far affondare il superyacht... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bayesian, “affondamento non dovuto da tromba d’aria marina, ma da violente raffiche di vento discendenti chiamate ‘downburst’” – LO STUDIO dell’Università di Bologna

