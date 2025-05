Batte la testa e rimane a terra in stato confusionale | ciclista ricoverata a Cattinara

Una giovane ciclista è stata ricoverata in Rianimazione all'ospedale di Cattinara, dopo aver battuto la testa e trovato in stato confusionale accanto alla sua bicicletta. L'incidente è avvenuto il 26 maggio, nei pressi del cavalcavia di Banne, dove i sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente per soccorrerla. Le condizioni della ragazza sono attualmente monitorate con attenzione.

Una giovane ciclista è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Cattinara dopo essere stata trovata, in stato confusionale, accanto alla sua bicicletta. I sanitari del 118 sono intervenuti poco dopo le 17 di ieri 26 maggio nei pressi del cavalcavia di Banne, sull'altipiano... 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Batte la testa e rimane a terra in stato confusionale: ciclista ricoverata a Cattinara

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cade a terra e batte la testa. Ferito un uomo - Cade a terra all’improvviso ... è stato colpito da un malore e si è accasciato a terra, battendo violentemente la testa nell’impatto con il suolo. Si tratta di un 59enne originario di ... 🔗Come scrive lanazione.it

Testimone sviene e batte la testa a terra: choc durante il matrimonio - Un bullo gli sbatte la testa contro un banco durante la lezione ... passante si fa un selfie mentre soccorsi assistono persona a terra Durante i soccorsi per un drammatico incidente stradale ... 🔗Riporta youmedia.fanpage.it

Cade dallo skateboard e batte la testa . È in Rianimazione - L’uomo, un 34enne di Como, nell’impatto a terra ha battuto la testa, procurandosi un grave trauma cranico. Indossava il casco. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio poco prima delle 15 in ... 🔗Lo riporta msn.com

il pagliaccio It ti circonda sempre #short