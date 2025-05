Battaglia alla Camera sul dl sicurezza | l’opposizione punta sull’ostruzionismo in cantiere nuove manifestazioni

Il decreto legge sulla sicurezza torna in discussione alla Camera dei deputati, con l’opposizione che adotta strategie di ostruzionismo in vista di nuove manifestazioni. Il governo ha posto la fiducia sul provvedimento, mentre si avvicina l’approvazione definitiva, che richiederà un ulteriore passaggio al Senato. Le tensioni in Aula si intensificano, riflettendo un clima politico sempre più arroventato.

Il decreto legge sulla sicurezza torna all'esame dell'Aula della Camera dei deputati. Mancano ormai pochissimi passaggi prima della sua approvazione definitiva (che sarà sancita dal nuovo passaggio al Senato). In Aula sono in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo nella giornata di ieri, 26 maggio. L'esame del provvedimento, al centro di forti tensioni anche fuori dal Parlamento – solo ieri si è svolta una manifestazione a Roma con duri scontri tra dimostranti e agenti – proseguirà fino a mezzanotte, e faranno seguito ulteriori votazioni nei prossimi giorni. Da questa mattina le due piazze antistanti a Palazzo Chigi e Montecitorio sono state chiuse per evitare ulteriori manifestazioni...

