Basket playoff serie B | Crifo Wines Ruvo di Puglia-Toscana Legno Pielle Livorno 89-78 | super Leonzio non basta biancoblù ko anche in gara 2

Nella sfida dei playoff di Serie B, la Pielle Livorno ha subito un'altra sconfitta contro Crifo Wines Ruvo di Puglia, questa volta in gara-2. Dopo aver lottato con determinazione, arrivando a ridurre lo svantaggio a un solo punto, i biancoblù non sono riusciti a mantenere le percentuali al tiro necessarie per chiudere il match a proprio favore, chiudendo con un punteggio di 89-78.

La Pielle ha perso gara-1 contro Ruvo di Puglia per 70-56, al termine di una partita in cui ha sempre rincorso ma ha mostrato di poter lottare alla pari con i pugliesi. Dopo una rimonta che aveva portato fino al -1 ai biancoblù sono mancate le percentuali al tiro e Ruvo è riuscita a vincere con...

