basket l olimpia milano pronta a dire addio a mirotic ecco i nomi caldi

L'Olimpia Milano si prepara a un'importante rivoluzione, con Nikola Mirotic pronto a lasciare la squadra. Mentre l'EA7 si concentra sulle semifinali di Serie A, l'attenzione si sposta già verso il futuro e ai potenziali sostituti del giocatore spagnolo. Scopriamo insieme i nomi più caldi in lizza per vestire la maglia milanese nella prossima stagione.

Nel futuro prossimo ci sono le semifinali di Serie A, con l’EA7 Emporio Armani Milano che scoprirà stasera se l’avversaria sarà l’attesa Virtus Bologna o la sorpresa Venezia, ma guardando al futuro più lontano in casa Olimpia la (quasi) certezza è che l’anno prossimo non ci sarà in campo Nikola Mirotic. La stella montenegrina, infatti, avrebbe già firmato un biennale con il Monaco e dirà addio a Milano alla fine del campionato. Arrivato in biancorosso nel 2023, in queste due stagioni Mirotic ha preso spesso per mano la squadra guidandola l’anno scorso allo scudetto, anche se le avventure europee dell’Olimpia sono state una delusione... 🔗 Leggi su Oasport.it