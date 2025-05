Basket la Virtus Bologna è in semifinale dopo una gara-5 epica contro Venezia

La Virtus Bologna conquista la semifinale dopo una straordinaria gara-5 contro la Reyer Venezia, vincendo 86-84 alla Segafredo Arena. Incontro avvincente e spettacolare, considerato uno dei momenti clou della stagione, ha visto i bianconeri superare una sfida emozionante, ora pronti ad affrontare l’Olimpia Milano per continuare la corsa verso il titolo.

Alla Segafredo Arena è andata in scena probabilmente la partita più bella della stagione. Una gara-5 epica e che alla fine ha premiato la Virtus Bologna, che ha sconfitto la Reyer Venezia per 86-84, staccando così il biglietto per la semifinale, dove ad attenderla c'è l'Olimpia Milano nell'ennesimo duello ai Playoff tra le due grandi rivali (anche se dopo quattro anni di fila non sarà in finale). Succede veramente di tutto in questa quinta e decisiva sfida, con Venezia che va vicinissima a completare una rimonta che sarebbe stata storica dopo il 2-0 delle prime due partite. La Reyer può recriminare per aver sprecato il +9 a cinque minuti dalla fine e soprattutto per le tante occasioni avute negli ultimi minuti...