Basket in diretta in chiaro sulla Rai | tutte le partite azzurre EuroBasket ed EuroBasket Women 2025

Quest'estate, gli appassionati di basket potranno godere di una stagione entusiasmante grazie alla Rai, che trasmetterà in chiaro tutte le partite delle Nazionali italiane maschile e femminile durante Eurobasket ed Eurobasket Women 2025. Con i diritti esclusivi acquisiti da DAZN, sarà un'occasione imperdibile per tifare azzurro e vivere l'emozione delle sfide sul parquet.

Sarà un’estate a tinte fortemente azzurre quella che sta arrivando, in particolare per gli appassionati di basket. La Rai, infatti, ha acquisito da DAZN i diritti in esclusiva per la trasmissione in chiaro di tutte le gare delle due Nazionali italiane, femminile e maschile, che tra giugno e settembre saranno impegnate nei due tornei continentali, più entrambe le finali, a presc... 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Basket in diretta in chiaro sulla Rai: tutte le partite azzurre EuroBasket ed EuroBasket Women 2025

Ne parlano su altre fonti

Serie A2, le semifinali in chiaro sulla Rai: ecco la programmazione; Napoli-Cagliari, secondo tempo diretta Rai? La Lega Serie A per ora smentisce; Diretta Rai Sport Domenica 25 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Calcio Serie C, Basket, Scherma; Diretta tv Napoli-Cagliari: la decisione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Basket azzurro in diretta in chiaro sulla Rai: tutte le partite di EuroBasket ed EuroBasket Women 2025 - Sarà un’estate a tinte fortemente azzurre quella che sta arrivando, in ... Entra nel dettaglio con il nostro articolo! 🔗Scrive digital-news.it

Basket in diretta in chiaro sulla Rai: tutte le partite azzurre EuroBasket ed EuroBasket Women 2025 - Sarà un’estate a tinte fortemente azzurre quella che sta arrivando, in particol... Se cerchi risposte veloci, clicca subito e leggi l'articolo completo! 🔗Segnala digital-news.it

Basket, l'estate europea è azzurra - Tutte le partite delle due nazionali italiane nei tornei continentali in diretta esclusiva free-to-air grazie all'accordo con DAZN ... 🔗Lo riporta rai.it

Gara2 playoff scudetto: le emozioni della notte orogranata